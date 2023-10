Amazonas FC vence Paysandu de virada e aumenta chances de chegar à série B

Manaus/AM - O Amazonas FC venceu o Paysandu por 2 a 1, de virada, neste domingo (01), no estádio Mangueirão, no Pará. Com a vitória, a terceira seguida no quadrangular final da Série C, aumenta as chances da equipe amazonense brigar por uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro.

Para garantir o acesso, sem depender de nenhum outro resultado, o Amazonas precisa vencer o Botafogo-PB, no próximo sábado (7), às 18h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia. Caso a Onça perca a partida, ela dependerá de um empate entre o Papão e Volta Redonda.

Além disso, o Amazonas também pode chegar à final da Série C do Brasileiro, mas vai precisar vencer o Botafogo-PB e ainda torcer por derrota ou empate do Paysandu contra Volta Redonda.