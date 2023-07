Amazonas FC fecha com ex-Corinthians Léo Príncipe

Manaus/AM - Formado nas categorias de base de Vasco, Flamengo e Corinthians, Léo Príncipe subiu ao profissional do alvinegro paulista em 2016, permanecendo até 2018. Depois, o jogador de 26 anos passou por Le Havre, da França, Guarani, Paraná-PR, CRB-AL, São José-RS, Krumovgrad, da Bulgária, e ND Primorje, da Eslovênia. No atual clube, tem 25 partidas e dois gols na temporada.

O novo reforço deve assinar com o Amazonas e chegar em breve, dando sequência à tentativa de manter a liderança da Série C, onde o clube soma 24 pontos após 12 rodadas, com 66% de aproveitamento. As informações foram dadas em primeira mão pela jornalista esportiva Larissa Balieiro.

Na próxima rodada, a Onça volta na segunda-feira (17) para encarar o Volta Redonda-RJ, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, na cidade carioca.