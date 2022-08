Amazonas e Portuguesa duelam pelas semifinais da série D do Brasileiro

Manaus/AM – O Amazonas FC encara a Portuguesa-RJ neste domingo, 28, no estádio Carlos Zamith, pelas quartas de final da série D do Campeonato Brasileiro. O último embate, ocorrido no Rio de Janeiro no dia 20, ficou no empate de 1 a 1.

O jogo define quem para as semifinais e o Amazonas FC tem a vantagem de jogar com mando de campo, joga em casa e deve ter o apoio da torcida amazonense, além do retorno de Yuri Ferraz para reforçar a equipe.