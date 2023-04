Amazonas e Manauara duelam por título inédito do Campeonato Amazonense

Manaus/AM - Donos das melhores campanhas do Campeonato Amazonense 2023, Amazonas FC e Manauara voltam a se enfrentar neste sábado (22), às 15h30, em busca de um inédito título estadual para ambas as equipes. A partida será disputada no estádio Carlos Zamith. No duelo de ida, no mesmo local, na semana passada, empate sem gols.

O duelo que decide a 107ª edição, coloca frente a frente dois técnicos gaúchos, Rafael Lacerda e Cristian de Souza, que conduziram os clubes à final pela primeira vez na história. Por terem chegado à decisão, Amazonas e Manauara têm vagas garantidas na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro.

O confronto também tem uma disputa individual pela artilharia. O meio-campista capitão do Amazonas, Rafael Tavares, que foi eleito o “Caboco do jogo” cinco vezes, marcou 7 gols até aqui. Já o centroavante do Manauara, Iury Tanque, balançou as redes uma vez a mais, anotando 8 gols.

Ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada no site ingressodevantagens.com.br, no valor de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). A bilheteria do estádio estará disponibilizando bilhetes a partir das 12h30. Os clubes também terão pontos de comercialização de camisas no local.