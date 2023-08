Amazonas contrata mais dois laterais e um atacante para quadrangular final da Série C

Manaus/AM - O Amazonas não para de reforçar o elenco para a disputa do quadrangular final da Série C. A equipe regularizou mais três jogadores para tentar chegar à Série B do ano que vem. Os laterais Adriano Canutama e Raphael Soares e o atacante Levi.

Entre os novos reforços, o único que já passou pelo clube foi Adriano Canutama. O lateral-direito de 25 anos disputou três partidas pelo Amazonas na Série D 2022 e quatro partidas pelo Estadual deste ano. Ele estava emprestado ao Trem-AP, onde disputou 13 jogos, entre Série D e Estadual, e marcou um gol.

Mais experiente entre os três, Raphael Soares tem 31 anos e atua na lateral-esquerda. O Amazonas é o quinto clube dele nesta temporada. Ele já defendeu em 2023 o Goianésia, Noroeste-SP, Aimoré-RS e a Jataiense-GO.

O atacante Levi fará sua primeira passagem pelo futebol do Norte do país. Ele tem 27 anos e estava no Betim, onde disputou o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Foram 15 jogos e três gols. Antes, ele defendeu o Audax-RJ em oito partidas, mas não balançou as redes

Os três atletas já iniciaram treinos junto com o grupo e já estão regularizados no BID da CBF.