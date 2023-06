Amanda Nunes projeta ser treinadora após aposentadoria

Ela disse também que cortou a mão antes da luta. "Eu fui fazer o teste de droga e na hora de fechar o vidro, cortei a minha mão, cortei legal, começou a sangrar. Foi uma correria dentro do vestiário. Cortou bem por dentro, mas agora está colado. O Dana White também foi me ver, foi uma loucura."

"O UFC mudou tudo na minha vida, me fez ser uma pessoa independente, uma pessoa melhor, me fez ser uma atleta sinistra", disse.

A lutadora anunciou sua aposentadoria no sábado (10), após vencer a luta contra Irene Aldana, onde defendeu o cinturão do peso-galo (61 kg).

