Alonso é punido e perde posições no GP de Miami; Albon sobe e Stroll pontua

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O espanhol Fernando Alonso tomou uma penalização de cinco segundos horas depois do fim do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, prova que ele tinha terminado na nona colocação. Com isso, o piloto da Alpine cai para 11º e perde os dois pontos que tinha somado.

A punição de Alonso mexe com a classificação final da prova de estreia do Autódromo Internacional de Miami. Alexander Albon, da Williams, pula de décimo para nono e embolsa dois pontos. Já Lance Stroll, da Aston Martin, fica com um ponto da décima colocação.

Alonso foi punido por causa de um acontecimento da 41ª volta. Lando Norris foi tocado por Pierre Gasly. O piloto da AlphaTauri tinha saído do traçado e até desacelerado depois de um toque do espanhol, aí tocou a traseira de Norris, que girou na pista e precisou abandonar. Pouco depois, Gasly também deixou a prova. Após o safety car, a corrida teve alguns momentos de emoção com tentativas de ultrapassagem de Charles Leclerc contra Max Verstappen, mas a classificação não mudou.

Fernando Alonso tem dois pontos em cinco provas e ocupa a 16ª colocação no mundial de pilotos.

Veja a classificação do GP de Miami:

1º - Max Verstappan (HOL/Red Bull)

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

4º - Sergio Perez (MEX/Red Bull)

5º - George Russell (ING/Mercedes)

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

7º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine)

9º - Alexander Albon (TAI/Williams)

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

11º - Fernando Alonso (ESP/Alpine)

12º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

13º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

14º - Nicholas Latifi (CAN/Williams)

15º - Mick Schumacher (ALE/Haas)

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas)

Não completou - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

Não completou - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

Não completou - Lando Norris (ING/McLaren)

Não completou - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)