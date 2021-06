Alheio a críticas, Roger banca escolha por Nenê no Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O vovô está on e, ao que tudo indica, é peça importante no esquema tático desenhado por Roger Machado no Fluminense: apesar de não ser unanimidade entre torcedores, Nenê tem sido titular na maior parte da temporada e se vê valorizado pelo treinador.

Foi do camisa 77 o gol que garantiu a classificação do Fluminense às oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (9), na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, adversário que o time tricolor revê às 20h30 deste domingo (13), desta vez pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi o terceiro gol de Nenê nesta temporada, sendo o primeiro contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca, e o segundo diante do River Plate (ARG), em pleno Monumental de Nuñez, em jogo que assegurou a classificação do Fluminense ao mata-mata da Libertadores, e em primeiro do grupo.

Enquanto isso, Cazares, que chegou no "pacotão" para o torneio sul-americana, tenta incomodar e levar dúvida à comissão técnica na escolha da formação —esteve em campo em 13 situações, sendo titular em 4 partidas. Ganso, por sua vez, iniciou 2021 com intenção de atuar um pouco mais à frente.

As opções ofensivas fazem a torcida pedir por mudanças. Nenê, até aqui, esteve em campo em 17 oportunidades, sendo titular em 16, mas foi substituído em 15 ocasiões. Saiu do banco no duelo com o Junior Barranquilla (EQU), no Maracanã, pela Libertadores.

Roger, porém, se mostra alheio às manifestações e indica que a escolha pelos 11 que entram em campo se baseia no que avalia no dia a dia. O comandante tricolor faz elogios ao meia e lembra que ele consegue cumprir a função apesar de ter uma idade mais avançada.

"Por vezes, o que o torcedor fala é opinião, as nossas avaliações internas são técnicas e táticas, o que o jogador pode render. Embora com seus 39 anos, o Nenê tem um limiar muito alto, em nenhum momento deixa de correr ou de fazer as funções táticas que são importantes", disse ele, após a derrota para o Bragantino.

"A todo momento que um volante deixa a linha para dar combate, é ele que compõe com o Martinelli e não permite que o adversário entre no nosso campo. Em posse de bola, ele também dá ritmo. Muitas vezes, não é só acelerar, a retenção da bola também é importante para que os atletas cheguem no centro de jogo."

O treinador ainda lembrou de uma caraterística de Nenê que fez valer a classificação do Fluminense, no gol de falta: "Muitas vezes ele vai nos ajudar com uma finalização, uma bola parada... Por vezes, não consigo alcançar a dimensão das manifestações dos torcedores, mas entendo que é opinião".

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere