Alexandre Gallo revela oferta do Botafogo, mas diz que não houve acerto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Alexandre Gallo se pronunciou, na noite desta quinta-feira (29), sobre as negociações com o Botafogo. O treinador afirmou ter recebido uma oferta do time alvinegro e agradeceu à diretoria, mas indicou que não houve um acerto entre as partes.

O clube de General Severiano busca um substituto para Bruno Lazaroni, que, na quarta (28), foi demitido do cargo de treinador e voltou a ser auxiliar, função que ocupava anteriormente.

"Hoje, fui ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria do Botafogo. Quero agradecer ao clube pela oportunidade profissional que me ofereceu, mas não houve acerto. Fica aqui o meu carinho ao Botafogo e à torcida para que alcance seus objetivos nas competições que disputa", disse, através da assessoria de imprensa.

O nome de Gallo não agradou à torcida do Botafogo. Logo que as primeiras notícias sobre as conversas foram publicadas, houve uma movimentação nas redes sociais demonstrando insatisfação com um possível acerto, através da hashtag "Gallo Não".

Em entrevista coletiva concedida ainda na noite de quarta, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol do Glorioso, indicou que o clube busca um técnico com "perfil de liderança".

O trabalho mais recente de Alexandre Gallo foi no São Caetano, clube pelo qual conquistou a Série A-2 do Campeonato Paulista. Anteriormente, ele teve uma passagem como diretor do Atlético-MG.