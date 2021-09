Alex Pires é prata na maratona da classe T46, e Brasil iguala recorde nas Paralimpíadas

O brasileiro estava no segundo pelotão até o momento, brigando pela segunda colocação, com o tempo de 1h14min10s.

A prata de Alex foi a 72ª do Brasil na capital japonesa, igualando, em número de medalhas, a campanha das Paralimpíadas do Rio de Janeiro.

O ouro ficou com o chinês Li Chaoyan, com 2h25min50, novo recorde paralímpico. Já o bronze foi para o japonês Tsutomu Nagata, com 2h29min33.

No último dia de competições, o brasileiro assumiu a segunda colocação nos 30km e assegurou a prata ao cruzar a linha de chegada do Estádio Olímpico em 2h27min00. De quebra, Alex estabeleceu o novo recorde das Américas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alex Pires conquistou a medalha de prata na maratona da classe T46 (deficiência nos membros superiores), e o Brasil igualou seu melhor desempenho em Paralímpiadas no número de medalhas, com 72.

