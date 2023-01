Alan Franco chega para reequilibrar zaga do São Paulo enquanto rival sofre

SÃO PAULO/SP - O zagueiro argentino de 26 anos assinou contrato até o fim de 2025. Ele estava no Atlanta United, dos Estados Unidos.

A chegada de Franco é importante porque o São Paulo estava com poucas opções para a defesa. O rival Corinthians, por exemplo, tem apenas três zagueiros à disposição.

O defensor tricolor inclusive já treinou com os novos companheiros logo após ser anunciado nesta quinta-feira (5).

Ao final do Campeonato Brasileiro, o time tricolor viu Miranda sair após não renovar contrato. O time ainda vendeu Léo Pelé, para o Vasco, e Luizão foi para o West Ham, da Inglaterra, em saída antecipada, pois seu vínculo se encerraria em janeiro deste ano.

O time voltou das férias em 14 de dezembro, mas sem Arboleda, que ganhou mais uns dias de folga porque disputou a Copa do Mundo do Qatar e só se apresentou dia 2 de janeiro.

Outro problema no setor é Diego Costa, que teve de ser operado para a retirada de um fragmento ósseo do joelho esquerdo. Ele não deve estar apto para o início do Campeonato Paulista.

A equipe estreia no Paulista dia 15 contra Ituano, joga com a Ferroviária no dia 18, enfrenta o Palmeiras no dia 22 e a Portuguesa no dia 25 deste mês.

Para não ficar muito desfalcado na zaga, o São Paulo pediu a liberação de Beraldo, que havia sido convocado para a seleção brasileira sub-20, que disputa o sul-americano na categoria neste mês de janeiro.

Então, Rogério Ceni tem Beraldo, Arboleda e Ferraresi para início imediato no Paulista, além de Alan Franco, que chegou nesta quinta, e Walce, que não atuou nos últimos três anos por causa de lesão no joelho esquerdo. Diego Costa completa o setor. E há possibilidade de que o zagueiro Ythallo, que está no time na Copa São Paulo, possa subir para o elenco profissional após o fim da competição.

Curiosidade: o jogador é o quinto reforço do São Paulo para a temporada de 2023. O clube já conta com o goleiro Rafael, o meia-atacante Welington Rato, e os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho. O volante Jhégson Méndez deve assinar nos próximos dias e ser anunciado até o começo da semana que vem.

Os rivais locais do São Paulo têm situação parecida. Com o empréstimo de Raul Gustavo para o Bahia, o Corinthians só tem três jogadores para a zaga: Balbuena, Bruno Méndez e Gil. Já o Palmeiras conta com Gustavo Gómez, Luan, Murilo, Kuscevic e Naves. O lateral-esquerdo Vanderlan já atuou como zagueiro, o que dá mais uma opção para Abel Ferreira escalar o time.