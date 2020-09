Agora em boa fase, São Paulo reencontra Bragantino no Morumbi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe nesta quarta (9) o Red Bull Bragantino, no Morumbi, às 19h15, em jogo válido pela 9ª rodada do Nacional.

O duelo marca o reencontro das equipes na temporada, que há menos de dois meses se enfrentaram na primeira partida oficial de ambas após a paralisação do futebol em razão da pandemia.

No confronto pelo Campeonato Paulista, o time de Bragança foi ao Morumbi e venceu os comandados do técnico Fernando Diniz por 3 a 2, derrota que iniciou o período de maior instabilidade do treinador no São Paulo.

Depois do revés para o Red Bull Bragantino, a equipe tricolor foi novamente derrotada, desta vez por um remendado Mirassol, nas quartas de final, e acabou eliminado.

Com o encerramento precoce da participação do clube no Paulista, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro eram fundamentais para que Diniz ganhasse tempo e maior tranquilidade para seguir com seu trabalho.

Porém, a sequência que teve vitória por 1 a 0 contra o Fortaleza, derrota para o Vasco e empate em casa com o Bahia fez com que a pressão sobre o técnico aumentasse.

Para mudar esse cenário, o treinador mexeu na equipe, principalmente no sistema defensivo. Resultado: o São Paulo reagiu com quatro vitórias em cinco jogos --uma delas diante do rival Corinthians-- e encostou no líder Internacional na briga pela ponta da tabela. Os gaúchos têm 17 pontos, e os paulistas, 16.

Para o jogo desta quarta, Fernando Diniz não poderá contar mais uma vez com Pablo, ausente por conta de uma lesão muscular. O camisa 9, autor dos dois gols da derrota para o Bragantino no Campeonato Paulista, já não atuou no último fim de semana, contra o Fluminense.

Sem o atacante, o técnico poderá manter a estrutura ofensiva que iniciou a partida com os cariocas, com Luciano, artilheiro do São Paulo no Brasileiro com três gols, no comando de ataque, e Vitor Bueno e Paulinho Boia atuando pelos lados.

Brenner, que marcou o gol da vitória no clássico contra o Corinthians e também deixou o seu no triunfo sobre o Fluminense, tem entrado bem nas partidas e é opção para iniciar o jogo entre os titulares.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo Pelé, Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara; Vitor Bueno, Luciano, Paulinho Bóia. T.: Fernando Diniz

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus, Claudinho; Artur, Alerrandro, Leandrinho. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h15 desta quarta-feira

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)