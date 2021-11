Agora contra o Vitória, Vasco é atropelado mais uma vez em casa

Ao Vitória, restam os seguintes decisivos duelos: Cruzeiro, no próximo domingo (14), CRB e Vila Nova. Já ao Vasco se despedirá da competição com jogos contra Vila Nova, na segunda (15), Remo e Londrina. A rodada final será em 28 de novembro.

Com outros resultados favoráveis na rodada, o time baiano se manteve bem vivo na disputa para seguir na Série B do Campeonato Brasileiro a três rodadas do término da competição. Ainda na zona de rebaixamento, soma agora 37 pontos, só um a menos que o Brusque, primeiro time fora do Z-4.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Quem deu o Vitória como morto na Série B pode se enganar. Em uma desesperada luta contra o rebaixamento para a Série C do Brasileiro, o clube rubro-negro atropelou um melancólico Vasco por 3 a 0 nesta quarta-feira (10), em São Januário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.