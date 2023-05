Adversário do Real, técnico do Sevilla se irrita com pergunta sobre racismo

Desta forma, o brasileiro só deve voltar ao time no outro domingo, contra o Athletic Bilbao, na despedida do Campeonato Espanhol. Ele ainda não entrou em campo depois do episódio de racismo contra o Valencia.

Machucado, Vinicius Junior voltará a desfalcar o Real Madrid contra o Sevilla. Ele já havia sido ausência diante do Rayo Vallecano, por conta de um desconforto no joelho.

Já na quarta pergunta, que provocou a revolta do técnico, o repórter perguntou se Mendilibar achava que era uma boa oportunidade para a torcida do Sevilla se colocar contra o racismo.

Na terceira, a pergunta pedia a opinião do técnico sobre se o caso teria a mesma repercussão se Vinicius fosse jogador de outro time, e não do Real Madrid. "É o que é", disse, depois de falar que não sabia.

