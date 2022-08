Adolescente romeno quebra recorde de 13 anos de Cesar Cielo

O tempo de Cielo, 46s91, era remanescente ainda da época em que era permitido o uso dos trajes tecnológicos, que foram proibidos em 2010. Curiosamente, as duas marcas foram feitas no mesmo local, o Foro Itálico, na capital italiana. O campeão olímpico brasileiro continua como recordista mundial nos 50 metros livres.

Considerado um fenômeno das piscinas, Popovic já havia se aproximado do recorde na semifinal da competição ontem, quando fez 46s98 (o quinto melhor tempo do mundo) e neste sábado enfim o bateu. Completaram o pódio o húngaro Kristof Milak e o italiano Alessandro Miressi.

