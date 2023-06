Abertas inscrições para atividades esportivas nos estádios de Manaus

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (5), a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) abre novas vagas para crianças e jovens nos estádios Carlos Zamith, Ismael Benigno e Oswaldo Frota, por meio do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). Nesses mesmos lugares o Programa RespirAR abre inscrições para as mães de alunos e donas de casa que desejam fazer aulas de atividade funcional e ritmos.

“Para atender toda a população, o Governo do Amazonas também oferecerá atividades que promovam qualidade de vida com os profissionais do Programa RespirAR”, comentou o titular da Sedel, Jorge Oliveira.

Serão destinadas mais de 590 vagas para as modalidades de futebol, jiu-jitsu e wrestling. As atividades acontecerão de segunda a quinta-feira, com turmas matutinas e vespertinas, para jovens de 8 a 17 anos. Para as atividades de zumba e funcional serão disponibilizadas mais de 600 vagas.

Os pais interessados em matricular seus filhos em uma das modalidades devem se direcionar a um dos estádios, de segunda-feira a sexta-feira, a partir de hoje (5), no horário das 8h às 12h e 13h às 17h. Os documentos necessários são: cópia do RG e CPF, do aluno e do responsável, declaração escolar, uma (1) foto 3x4 e o comprovante de residência.

Locais e horários com vagas disponíveis:

Campo do Osvaldo Frota

Modalidade: Futebol de campo

Dia e horário: Segunda e quarta, das 8h às 10h e 16h às 18h

Vagas: 200

Modalidade: Lutas

Dia e horário: Segunda e quarta, das 8h às 10h e 16h às 18h

Vagas: 100

Treino Funcional / Zumba

Dia e horário: Segunda e quarta, das 8h às 10h e 16h às 18h

Vagas: 200

Estádio Carlos Zamith

Modalidade: Futebol de campo

Dia e horário: Terça e quinta, das 15h às 18h30

Vagas: 30

Modalidade: Lutas

Dia e horário: Terça e quinta, das 8h às 10h e 15h às 17h

Vagas: 100

Treino Funcional / Zumba

Dia e horário: Terça e quinta, das 7h30 às 8h30 e 15h às 18h30

Vagas: 200

Estádio Ismael Benigno

Modalidade: Futebol de campo

Dia e horário: Segunda e quarta, das 7h às 8h30 e 17h às 18h30

Vagas: 60

Modalidade: Lutas

Dia e horário: Segunda e quarta, das 8h às 10h e 16h às 18h

Vagas: 100

Treino Funcional / Zumba

Dia e horário: Segunda e quarta, das 7h30 às 8h30 e 17h às 18h30

Vagas: 200