Abel completa 1000 dias no Palmeiras com mais cartões do que derrotas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, Abel Ferreira completa mil dias no comando do Palmeiras.

O técnico foi anunciado pelo clube no dia 30 de outubro de 2020. São dois anos e 270 dias no comando do time alviverde..

Números do português chamam atenção. Desde que desembarcou no Brasil, ele conquistou oito títulos com o Palmeiras: Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Brasileiro (2022), Campeonato Paulista (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Recopa Sul-Americana (2022).

Abel tem mais cartões amarelos/vermelhos do que derrotas à frente do clube. Até agora são 52 cartões levados pelo técnico português —44 amarelos e 8 vermelhos— esse número é maior do que as derrotas que Abel tem desde 2020 no Palmeiras.

Com Abel Ferreira no comando, o Palmeiras disputou 201 jogos, venceu 118, empatou 45 e perdeu 38.

ABEL TEM NÚMEROS SUPERIORES A TÉCNICOS HISTÓRICOS DO PALMEIRAS

Abel se tornou o técnico com mais finais na história do Palmeiras (11), superando Felipão (10).

Além disso, igualou o número de títulos de Vanderlei Luxemburgo (8) e também é o maior campeão — deixando para trás Osvaldo Brandão (7) e Felipão (6).