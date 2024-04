Abel chega ao décimo título e se torna o técnico mais vencedor do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum treinador conquistou mais títulos com o Palmeiras do que Abel Fernando Moreira Ferreira. Neste domingo (7), ao superar o Santos na decisão do Campeonato Paulo e alcançar o tricampeonato no torneio, o português de 45 anos chegou ao décimo troféu pelo time alviverde, igualando-se a Oswaldo Brandão.

Os troféus adicionados à galeria palmeirenses graças ao trabalho do europeu, no entanto, o credenciam a ser considerado o maior treinador da história do clube, uma vez que foram conquistados em competições de maior prestígio.

Os dez títulos de Abel, além deste Paulista de 2024 recém-consumado, são as Copas Libertadores de 2020 e 2021, o Campeonatos Brasileiro 2022 e 2023, a Copa do Brasil de 2020, a Supercopa do Brasil de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2022, além dos Paulistas de 2022 e 2023.

Desde a década de 1930, quando venceu o estadual da cidade de São Paulo em 1932, 1933 e 1934, o time alviverde não festejava um tricampeonato na competição.

Oswaldo Brandão, recordista isolado até este domingo e lembrado por ter acabado com a fila corintiana de 23 anos em 1977, obteve dez títulos no Palestra Itália: o Torneio Início (1946), a Taça Cidade de São Paulo (1946), quatro Paulistas (1947, 1959, 1972 e 1974), a Taça Brasil (1960), a Taça Governador do Estado de São Paulo (1972) e dois Brasileiros (1972 e 1973).

Excluídos dessa conta o Torneio Início, a Taça Cidade de São Paulo e a Taça Governado do Estado de São Paulo, de menor expressão, Abel já era considerado por alguns torcedores como o maior vencedor.

Mas, ao que tudo indica, essa possível polêmica não deve demorar muito tempo. Neste ano, a equipe terá ainda mais três competições para disputar, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, em todas com a condição de ser um dos principais favoritos.

Tem sido assim desde a chegada dele, em 2020, quando o clube passou a acumular títulos em série, fato que o ajudou a se isolar como o treinador com mais títulos em uma mesma passagem pela equipe. Nessa lista, Brandão divide a segunda posição com Vanderlei Luxemburgo, ambos com cinco.

A vantagem tem tudo para crescer, não só pelas competições pela frente neste ano, como pelo fato de que a presidente Leila Pereira acertou, em janeiro, a extensão do contrato do português até o fim de 2025.

Depois da conquista do Campeonato Brasileiro de 2023, o casamento quase chegou ao fim, depois que ele recebeu um proposta altíssima do Al Sadd e chegou a visitar o clube do Qatar durante as suas férias, mas o técnico resolveu dar continuidade ao seu trabalho no Brasil.

"O grande reforço do Palmeiras [para este ano] é este", afirmou Leila quando anunciou a renovação com o comandante.

Primeiro português, oitavo europeu e 23º estrangeiro a assumir o comando do Palmeiras na história, Abel também é o técnico estrangeiro com mais títulos no futebol brasileiro, seguido pelo uruguaio Felix Magno, com oito, duas vezes campeão estadual com o Atlético-MG e seis com o Coritiba, de 1946 a 1959.