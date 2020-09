2 - Flamengo pede adiamento de jogo com Palmeiras após ter 7 jogadores com covid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com sete casos de Covid-19 no elenco, o Flamengo enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo o adiamento da partida contra o Palmeiras, marcada para domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O pleito ainda não foi respondido pela entidade.

No documento, a cúpula rubro-negra indica, além de um prejuízo técnico diante do alto número de desfalques, o risco também de novos casos nos próximos dias, uma vez que a delegação esteve junta durante a passagem pelo Equador, onde houve os confrontos com o Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. A informação foi publicada inicialmente pelo site "ge" e confirmada pelo UOL Esporte.

A CBF jamais adiou uma partida e há o entendimento de que há tempo para recuperação, e o Flamengo tem elenco para superar o problema.

A entidade não adiou nenhum jogo com circunstâncias similares, mas o Flamengo decidiu encarar a empreitada mesmo assim. A delegação fará uma nova bateria de exames na sexta, com os resultados saindo um dia depois. Até que isso ocorra, a chance de mudança de data é mínima.

Ao todo, o Rubro-Negro teve nove casos de coronavírus, sendo sete jogadores -Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael e Vitinho- e mais dois de integrantes do departamento, o médico Márcio Tannure e o ex-zagueiro Juan.

Na noite de hoje (22), depois de um impasse quanto à realização da partida, justamente por conta do surto de contágio no grupo do Fla, a equipe de Doménec Torrent venceu o Barcelona de Guayaquil e chegou a nove pontos no Grupo A. No Brasileiro, o time da Gávea tem 17 pontos e ocupa a sexta colocação.