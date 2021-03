Veja essas cinco dicas para melhorar o currículo e deixá-lo competitivo

Os efeitos da pandemia têm ficado cada vez mais sérios no quesito da economia do país, principalmente quando se trata dos profissionais que hoje, são exigidos à se apresentarem no mercado de forma mais objetiva.

Confira cinco dicas dadas pela coordenadora de Recursos Humanos da Rede Windsor, Gisele Garcia, para orientar o candidato na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho:

1. Insira primeiro as informações pessoais:

As empresas sempre recebem grandes quantidades de currículos, mesmo quase não tendo tempo para verificar coisa por coisa. Então primeiro priorize os conteúdos mais atuais e suas informações como cidade, telefone e contato de email.

2. Desenvolva um resumo pequeno de sua experiência e objetivos:

Diga em que área pretende trabalhar e faça um resumo sobre suas melhores e principais experiências.

3. Fale sobre as experiências mais recentes:

Não tem necessidade de incluir tudo o que fez na vida, mas falar sobre as mais recentes são cruciais para o currículo perfeito. Não esqueça de adicionar o nome da empresa, cargo, data de entrada e saída.

4. Invista em um currículo sucinto destacando suas maiores habilidades:

Em outras épocas, os currículos eram gigantes, com várias páginas. Os de hoje, uma página só basta, dependendo do que se encontrar escrito. Pode ser muito bom, desde que o candidato saiba listar e destacar as suas características e habilidades.

5. Divulgue o seu currículo digitalmente:

Além das dicas acima, os candidatos devem investir em colocar seus perfis profissionais atualizados no Linkedin, já que a plataforma é um centro de grandes recrutadores e muitas empresas usam o método online para anunciar novas vagas.