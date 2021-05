Sine Manaus oferta 93 vagas de emprego nesta quarta

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Automóvel” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção no Tratamento de Couros e Peles” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Comprador” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Gerente de Padaria” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Motores Elétricos” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Inventário” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lanterneiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Contábil” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente Fiscal” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Jovem Aprendiz Administrativo” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Confeiteiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de refrigeração” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de refrigeração” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.