Sine Manaus divulga 86 vagas de emprego para esta terça-feira

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Comprador” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Gerente de Padaria” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Rebobinador de Motores Elétricos” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Inventário” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Faturista” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – ter experiência com faturamento de distribuidoras ou supermercados, ter conhecimento no sistema whintor, saber fazer entrada de notas fiscais, expor arquivos XML, dar baixa em guias e enviar faturas;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lanterneiro” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Segurança do Trabalho” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – ter experiência na implantação do e-social; Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro Armando Mendes;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Jovem Aprendiz Administrativo” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Confeiteiro” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pedreiro” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de refrigeração” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de refrigeração” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PCD)” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para [email protected]

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.