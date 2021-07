Sine Manaus oferta 112 vagas de emprego nesta sexta

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Marceneiro” para [email protected]

Atividades – abertura de fechamento de ordem de produção e todas as transações no sistema SAP.

Atividades – supervisionar e orientar o processo de compra de medicamentos e demais produtos da farmácia ou drogaria. Estabelecer critérios para suprir a demanda de medicamentos com qualidade, quantidade e menor custo, de forma que não haja sobra, nem falta de medicamentos no estabelecimento.

Atividades – auxiliar sob orientação nas diversas tarefas da linha de produção quanto a: limpeza e organização dos setores de trabalho e equipamentos, arrumação dos fardos, caixas e sacos nos paletes. Ajudar na manutenção do moinho com limpeza de tubulação, máquinas e equipamentos; Auxiliar nas atividades dos setores em geral, quando da carga/ descarga de produtos acabados.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus oferta 112 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (9), por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

