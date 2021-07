Farmacêutico, estágiário, caixa e mais; Confira vagas de emprego em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus seleciona candiadatos para 142 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (12).

Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:



Posto Constantino Nery



1 vaga – Auxiliar de Produção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – auxiliar nas atividades de produção.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)" para [email protected]



1 vaga – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino técnico ou superior cursando em Administração, a partir do 3° período;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – estudar no turno da noite e ter curso de Informática Avançada;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Administração” para [email protected]

4 vagas – Ajudante de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - residir nos bairros: Colônia Oliveira Machado, Educandos, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Betânia, São Lázaro ou Lagoa Verde;

Atividades – auxiliar sob orientação nas diversas tarefas da linha de produção quanto a limpeza e organização dos setores de trabalho e equipamentos, arrumação dos fardos, caixas e sacos nos paletes. Ajudar na manutenção do moinho com limpeza de tubulação, máquinas e equipamentos; Auxiliar nas atividades dos setores em geral, quando da carga/ descarga de produtos acabados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Produção” para [email protected]



1 vaga – Farmacêutico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar e orientar o processo de compra de medicamentos e demais produtos da farmácia ou drogaria. Estabelecer critérios para suprir a demanda de medicamentos com qualidade, quantidade e menor custo, de forma que não haja sobra, nem falta de medicamentos no estabelecimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Farmacêutico” para [email protected]



1 vaga – Balconista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área farmacêutica. Desejável ter curso de Atendente de Farmácia;

Atividades – atender clientes pessoalmente ou por telefone, anotar os pedidos, encomendas e efetuar vendas internas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Balconista” para [email protected]



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área farmacêutica;

Atividades – realizar fechamento, abertura e controle de caixa.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa” para [email protected]



1 vaga – Gerente de Farmácia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área farmacêutica;

Atividades – gerenciar equipe, fazer relatórios, cumprir metas da loja e demais atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Gerente de Farmácia” para cn.sinemanaus2[email protected]



2 vagas – Analista de Logística

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Logística, Inventário e WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém);

Atividades – analisar compras de matérias-primas, máquinas e materiais da empresa e desenvolver estratégias para armazenagem e distribuição de produtos. Acompanhar indicadores de desempenho operacional e de transporte e elaborar planilhas de controle.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Logística” para [email protected]



1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Engenharia Civil;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência em licitação, orçamento da área de Engenharia Civil;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente Administrativo” para [email protected]



3 vagas – Abastecedor de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – auxiliar no processo de produção de colchões, manter o ambiente organizado e limpo, atender às normas e procedimentos de operação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Abastecedor de Linha de Produção” para [email protected]



2 vagas – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos técnicos na área e que more no Bairro Campos Sales ou adjacências;

Atividades – Auxiliar na fabricação de pães, zelar pela ordem, limpeza e higienização dos utensílios utilizados e do local de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Padeiro” para [email protected]



1 vaga – Supervisor de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios possuir cursos técnicos na área e que more no Bairro Campos Sales ou adjacências;

Atividades – supervisionar e/ou executar as atividades da padaria e confeitaria, abrangendo a fabricação de pães diversos, doces, bolos e tortas. Supervisionar a produção de padeiros, confeiteiros, auxiliares, receber a produção diária, controle e relatórios para gerência e diretoria.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Supervisor de Produção de Padaria” para [email protected]



2 vagas – Auxiliar Administrativo - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – desejável ter perfil administrativo;

Atividades – realizar rotinas administrativas, relatórios, arquivamentos e outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)" para [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – obrigatório ter experiência em supermercados e ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – fazer pedido de mercadorias, realizar atendimento com fornecedores e realizar compras diversas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Compras” para [email protected]



1 vagas – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Norma Regulamentadora de Atividades e Operações Insalubres (NR-15) e Trabalho em Altura (NR-35);

Atividades – atuar na área de manutenção de máquinas prediais e elétricas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Manutenção” para [email protected]



12 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração, a partir do segundo período;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – possuir a declaração de matrícula atualizada e residir nos seguintes bairros: Parque 10 ou adjacências: Flores, Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças. Centro ou adjacências: Aparecida, Educandos, Praça 14, Glória, Santo Antônio, Presidente Vargas, São Geraldo. Santos Dumont ou adjacências: Paz, Redenção, Planalto, Alvorada. Cachoeirinha ou adjacências: Raiz, Morro da Liberdade, Betânia, Petrópolis. Conjunto Tiradentes ou adjacências: Parque 10, Aleixo, Coroado, Petrópolis. Nova Cidade ou adjacências: Manoa, Oswaldo Frota, Francisca Mendes, Monte Sinai, Campo Dourado;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Administração” para [email protected]



2 vagas – Ajudante Geral - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar e ter disponibilidade para fazer hora extra;

Atividades – auxiliar no serviço de mecânica industrial ou elétrica.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante Geral (PcD)" para [email protected]



Posto Phelippe Daou



10 vagas – Auxiliar de Produção - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]



10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de Metrologia, Informática Básica, Leitura e interpretação de desenho técnico e Matemática Básica. Preferencial: Candidatos que residam na Zona Leste.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção” para [email protected]



2 vagas – Pintor de Estruturas Metálicas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos deverão residir em bairros da zona Leste, Petrópolis, Mauazinho, Japiim ou Distrito Industrial;

Atividades – realizar a pintura de estruturas metálicas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pintor de Estruturas Metálicas” para [email protected]



3 vagas – Auxiliar de Limpeza - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas atividades de limpeza, copa e conservação de instalações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PCD)” para [email protected]



4 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de ESD (Eletricidade estática), conhecer plataformas de aquecimento (preheating station), módulos de Wi-Fi e Bluetooth, noções de JIGs de Teste e experiência com máquinas de troca de BA.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para [email protected]



7 vagas – Operador de Prensa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros da zona Leste, Petrópolis, Mauazinho, Japiim ou Distrito Industrial;

Atividades – montar ferramentas e preparar prensas para operação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Prensa” para [email protected]



2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, Conselho Federal dos Técnicos Industriais ativo e disponibilidade para viagem.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para [email protected]



1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de transporte urbano ou fretamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lanterneiro” para [email protected]



1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em Manutenção Elétrica ou Eletrônica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – cursos NR10, NR35, Instalação Elétrica Industrial e Predial e Informática Básica. Desejáveis cursos de Brigada de Incêndio e Inglês Técnico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista” para [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – auxiliar nos serviços mecânicos como o de máquinas pesadas (caminhões e cavalo mecânico).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Mecânico de Autos” para [email protected]



1 vaga – Mecânico de Manutenção de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Realizar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas pesadas (caminhões e cavalo mecânico).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Automóveis” para [email protected]



1 vaga – Rebobinador de Motores

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Motores” para [email protected]



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em vendas de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]



7 vagas – Auxiliar de Estoque - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar o atendimento ao cliente e a conferência de peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque (PCD)” para [email protected]



7 vagas – Operador de Caixa - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;