Sine Manaus faz seleção para 193 vagas de empregos nesta segunda-feira

Manaus/AM - Está em busca de emprego nesse fim de ano? O Sine Manaus oferta 193 vagas em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (29), de 8h às 17h.

A Prefeitura informa que o atendimento presencial no posto do shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, estará suspenso pelo período de 15 dias, retornando suas atividades no próximo dia 13 de dezembro.

Todos os serviços do Sine Manaus estarão concentrados nos postos da avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e galeria Espírito Santo, Centro.

Vagas novas – 6



2 vagas – Técnico em Informática

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico de Informática; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “A” e conhecimento em redes de computadores;

Atividades – realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Técnico de Abastecimento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – acompanhar o transbordo do combustível do caminhão para o posto de abastecimento interno, abastecer com combustível os geradores à diesel, embarcação de apoio e máquinas e empilhadeiras de pequeno porte, realizar o controle diário dos abastecimentos realizados, enviar diariamente relatório de abastecimento para validação ao Coordenador.

Vaga disponível até 1°/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Operador de Máquinas Sacoleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar os parâmetros, posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, anotar as aparas, verificar a resistência do material, encher o balão da máquina, trocar teflon e facas, e retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 2/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza ou lavagem das instalações e espaço físico da empresa, visando mantê-los organizados; abastecer banheiros e copa com material de limpeza e consumo, respectivamente.

Vaga disponível até o dia 30/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 187



1 vaga – Instalador de Persianas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter conhecimento de fabricação de persianas e instalação de cortinas;

Atividades – realizar entrega, montagem e instalação de persianas.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar nas áreas administrativas.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Agente de Viagem – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar vendas de passagens, auxiliar no embarque e desembarque de passageiros.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pintor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir conhecimento nas atividades de funilaria e polimento e possuir curso de Embelezamento/Estética Automotiva;

Atividades – planejar e executar a pintura em automóveis, realizar polimentos e retoques conforme necessário.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Pintor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir conhecimento nas atividades de funilaria e polimento;

Atividades – executar a pintura em automóveis, preparar a superfície do veículo para receber tinta, realizar polimentos e retoques conforme necessário.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Cobrador Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir moto própria com documentação atualizada e cursos do pacote Office;

Atividades – realizar cobrança, negociações, atividades bancárias e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – vendas de cursos livres e de especialização na área odontológica; realização de matrículas e atendimento de clientes.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade - superior cursando em qualquer área;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atendimento ao cliente, separação de lista escolar, atender ligação.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter laudo atualizado;

Atividades – Atuar em fases do processo de fabricação, tipo formateiro (nas fases de alimentação, setup e saída da máquina).

Vaga disponível até 9/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir cursos na área;

Atividades - realizar manutenções preventiva e corretiva, medições e testes.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Estágio de Informática

Escolaridade – ensino superior cursando, em Engenharia Civil ou Arquitetura;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter domínio de AutoCAD;

Atividades – ajudar na elaboração de desenhos de Arquitetura e Engenharia Civil utilizando o software AutoCAD e na definição de formatos, escalas e sistemas de representação e prioridade de desenhos.

Vaga disponível até 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Atendente – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Operador de Telemarketing – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ser responsável pelo atendimento, prospecção, agendamento e acompanhamento dos atendimentos de clientes.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por amanhar peixes.

Vaga disponível até o dia 30/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na CTPS ou declaração;

Atividades – responsável por amanhar peixes.

Vaga disponível até o dia 30/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 30/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



5 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria "A" ou "B";

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Técnico em Segurança Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa ter CNH categoria "B".

Atividades – realizar instalação de equipamentos eletrônicos do sistema CFTV; fazer manutenção preventiva e corretiva; levantamento de material; configurações em câmeras, alarmes e controle de acesso.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Auxiliar de Depósito – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias por cliente.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de Controlador Lógico Programável (CLP) será um diferencial. Cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade são obrigatórios.

Atividades – fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa. Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – cursos de Leitura e Interpretação de Processos Mecânicos, Processos de Produção, NR-33 e NR-35.

Atividades – realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



30 vagas – Auxiliar de Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o candidato tenha os cursos de NR-33 e NR-35. Candidato que não possuir experiência, mas estiver cursando Técnico em Mecânica também será aceito.

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção. Auxiliar em serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria.

Vaga disponível até o dia 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – transportar e arrumar mercadorias no estoque, armazenar mercadorias a fim de garantir a organização adequada.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – obrigatório ter NR-35, NR-18, NR-10 e cursos na área de hidráulica.

Atividades – executar atividades de conservação predial, através de serviços de manutenção e reparos como pintura, alvenaria, hidráulica, elétrica dentre outros.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Supervisor de Delivery

Escolaridade – ensino superior ou Técnico em Administração completo ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar, controlar e organizar a rotina do estabelecimento.

Vaga disponível até o dia 30/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deve ter CNH categoria "A" e veículo próprio.

Atividades – realizar vendas externas no varejo, trabalhar sempre atento ao alcance das metas.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



4 vagas – Carregador de Armazém

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias; entregar e coletar encomendas; controlar a qualidade dos serviços prestados.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar roçagem, cuidados com plantas e poda.

Vaga disponível até o dia 30/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



5 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Macarroneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos e fabricar macarrão.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Máquinas de Corte

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – será um diferencial possuir cursos de Metrologia, Desenho Industrial e Matemática Básica.

Atividades – operar máquinas de corte e serra-fita.

Vaga disponível até o dia 02/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]