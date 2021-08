Sine faz seleção para 227 vagas de emprego em várias áreas em Manaus

Manaus/AM - O balcão de oportunidade do Sine Manaus vai selecionar candidatos para 227 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (30).

Os interessados devem validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e fazer o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento.

Depois, é só comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

VAGAS NOVAS: 24



1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e residir no bairro Santo Antônio ou adjacentes: Compensa, São Raimundo, Glória, Compensa, São Jorge, Vila da Prata, Centro. Imprescindível possuir os certificados atualizados da Norma Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10) e Norma Regulamentadora de Trabalho em Altura (NR-35);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em Split, ACJ, SELF, Piso Teto e Splitão.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h e residir no bairro Adrianópolis ou adjacências. Possuir experiência com liderança de equipes;

Atividades – coordenar equipe de atendimento e produção, verificar prazo, qualidade e fazer checklist do serviço de atendimento e produção.

Vaga disponível até 31/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



5 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prospectar clientes através do contato direto, folders, anúncios virtuais e ligações. Preencher formulários de vendas e coletar dados dos clientes.

Vaga disponível até 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade, ter os cursos de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados, certificado de Soldador e disponibilidade de viagem à trabalho. Desejável possuir Certificados de Pintor e de Eletricista;

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores, executar trabalho de desmontagem, reparo e ajuste de ferramentas de diversos tipos, trabalhos com soldas, pintura e demais atividades correlatas à função.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Recebimento Fiscal

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – saber realizar entrada de nota fiscal e conferência;

Atividades – auxiliar no lançamento e conferência de entrada de notas fiscais de mercadorias para verificar impostos e inconsistências, conferir livros fiscais e emitir notas fiscais de devolução.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou Marketing;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento a clientes e parceiros, fazer o acompanhamento no desenvolvimento e fechamento de negócios.

Vaga disponível até o dia 31/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em recrutamento e seleção e ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B";

Atividades – planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no Sistema Globus;

Atividades – atuar em folhas de pagamento, recolhimento de impostos, legislação trabalhista, admissão, demissão, férias e e-social.

Vaga disponível até o dia 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência vendas e pacote Office;

Vaga disponível até o dia 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a reposição de mercadorias, organizar e conservar os produtos.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" ou "B" dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



VAGAS EM ANDAMENTO: 203



12 vagas – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir vivência na área de logística, com coletor de dados e habilidade em Excel.

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos e estufagem de contêineres, com ou sem utilização de equipamentos mecânicos, bem como manusear os produtos do armazém, retirando-os e colocando-os em gaiolas, paletes e contêineres.

Vaga disponível até 31/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



47 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável residir próximo ou ter fácil acesso ao bairro Armando Mendes.

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos, separação de produtos com ou sem a utilização de coletores de dados, estufagem de contêineres, bem como manusear os produtos do armazém

Vaga disponível até 31/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

9 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Segurança e Saúde no Transporte, Movimentação e Armazenagem de Materiais (NR-11), atualizado e vivência com Empilhadeira retrátil.

Atividades – operar máquinas motorizadas, transportar e empilhar os produtos recebidos ou expedidos pelo armazém, manusear e conferir produtos, organizar estoque e cargas em veículos dos produtos no armazém.

Vaga disponível até 31/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Estoquista – Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – responsável por fazer o recebimento, a conferência, a verificação da validade e do estoque dos produtos. Realizar reposição de peças e dobrar peças de roupa.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo, o laudo médico atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e residir no bairro do Santo Antônio ou adjacências: Vila da Prata, Glória, São Raimundo ou São Jorge;

Atividades – realizar o acompanhamento de editais de licitações para a venda dos produtos da empresa, através do levantamento de informativos de licitações em aberto, elaborar cotações de preços, assessorar os consultores em licitações, participar de pregões eletrônicos ou presenciais, elaborar controles, acompanhá-los e divulgá-los para a gestão nos processos que envolvam vendas.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – operar dentro do bar, expedindo bebidas para os garçons, preparar drinks e organizar o espaço do bar.

Vaga disponível até 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – preparar pratos à la carte, molhos, massas e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – realizar atendimento aos clientes, organizar o espaço de atendimento, retirar e arrumar as mesas.

Vaga disponível até 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – manipular insumos, abrir massa, rechear e fornear pizza.

Vaga disponível até 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h. Preferencialmente que o candidato resida próximo ao bairro Adrianópolis;

Atividades – realizar o atendimento pessoal, telefônico e garantir o suporte necessário ao cliente no telemarketing.

Vaga disponível até 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Empregado Doméstico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir próximo ao bairro Tarumã;

Atividades – realizar organização da casa, limpar e passar roupa.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de Operador de Empilhadeira atualizado e que more no Distrito Industrial II ou adjacências;

Atividades – manusear empilhadeira, realizar transporte de mercadorias de carga e descarga e fazer identificação de endereço de mercadorias.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em um dos respectivos bairros: Centro, Dom Pedro, Adrianópolis, Cachoeirinha ou em suas respectivas adjacências;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes de forma interna na empresa.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "A", dentro do prazo de validade e possuir veículo próprio;

Atividades – realizar atendimento de clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores. Implementar ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes.

Vaga disponível até 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, CFT ativo e disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CREA ativo e disponibilidade para fazer viagens;

Atividades – identificar e avaliar riscos nas áreas, elaborar e ministrar treinamentos, emitir relatórios de segurança diversos, avaliar e testar EPIs.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência comprovada na linha Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 31/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Repositor de Mercadorias - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por realizar o reabastecimento das gôndolas do supermercado, verificação das datas de validade dos produtos e organização dos mesmos.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação Categoria A e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Caixa - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 1º/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 01/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Carregador de Armazém - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e o curso de informática básica.

Vaga disponível até o dia 01/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas, boa comunicação, Excel avançado.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Colorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar a preparação de tintas, abastecer o setor de tintas e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 3/9/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilitação Arrais dentro do prazo de validade, e experiência com motor de popa (60 e 150HP).

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Pedreiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em preparação de formas;

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, preparar formas e estruturas de madeiras. Construir formas de madeira para concretagem.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pedreiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em armação de estruturas de concreto armado (ferro);

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, preparar e montar estruturas de concreto armado, aço em obras.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pedreiro (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de leitura e interpretação de desenho técnico, levantamento de materiais e aplicação de check list’s em obras;

Atividades – executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: sinemanaus2021[email protected]

2 vagas – Auxiliar de Manutenção (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em montagem de paredes drywall;

Atividades – auxiliar nos serviços de pintura das superfícies internas e externas, nos serviços de revestimento e acabamentos, massa corrida e gesso.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Manutenção (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em formas de madeiras;

Atividades - auxiliar nos serviços de montar e desmontar as formas utilizadas para concretagem dos blocos de fundação e demais elementos estruturais.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Manutenção (Vaga Temporária)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento como Auxiliar de Pedreiro;

Atividades – auxiliar nos serviços de preparo nos canteiros de obras, massa concreto, demolição, compactação solo, escavação, realizar a carga, descarga e transporte de materiais.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Motorista de Rotas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos TCP, direção defensiva, Carteira Nacional de Habilitação categoria "D";

Atividades – fazer translado de colaboradores das fábricas do distrito.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar todos os cortes e moer as carnes quando solicitado pelos clientes, realizar a organização e limpeza da seção.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento Fiscal, ICMS, PIS e COFINS, registro de entrada e saída de mercadoria, classificação fiscal de produtos, EFD Reinf, RH- registro e as obrigações com o e-social DCT WEB, contábil classificação lançamentos e conciliação no sistema.

Vaga disponível até o dia 31/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar o controle de contas a pagar e a receber, movimento de caixa e emissão de nota fiscal.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, desejável curso de Atendimento ao Cliente.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - responsável por amanhar peixes.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - realizar a reposição de mercadorias, organizar e conservar os produtos.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Consultor de Venda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - captação de novos alunos através de atendimento pessoal, telemarketing, parcerias e afins.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - captação de clientes de forma externa, em feiras, ruas, shoppings e etc.

Vaga disponível até o dia 30/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]