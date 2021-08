Sine Amazonas divulga 75 vagas de emprego para esta segunda-feira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 75 vagas de emprego para esta segunda-feira (30). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



40 VAGAS: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função (desejável experiência em calçados), possuir curso de atendimento ao cliente, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: MOTOCICLISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em entregas na cidade de Manaus, possuir CNH categoria A, moto própria (Bross, Crosser, Fan ou Titan, ano a partir de 2010), disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência com solda em geral, conhecimentos em rotinas da função de soldador, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA SUPERVISOR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração e áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na supervisão de equipes de conservação e limpeza, boa comunicação, possuir informática pacote Office, CNH devidamente atualizada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: FUNILEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrigir peças e latarias amassadas, saiba trabalhar em equipe, proativo e comprometido, possuir CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando

Com experiência na área.

OBS: Com experiência e técnicas em vendas, prospecção de clientes presencial, interno e externo, conhecimentos em plataformas digitais, curso em informática, atendimento ao cliente, boa comunicação, proativo, saiba trabalhar em equipe, desejável ter experiência no ramo de concessionárias, ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MONTADOR DE PNEUS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em montagem de pneus e afins, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: SERRALHEIRO SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função com conhecimento em solda, eletrodo, solda MIG e afins, com curso em soldagem, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE PATROL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, habilitado, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ELETRICISTA DE EQUIPAMENTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na execução de serviços corretivos elétricos em colhedoras de cana: Case e John Deere, caminhões, tratores, máquinas pesadas, desmontagem, substituição de peças e montagem de alternadores e motores de partida, uso de manuais de reparação e serviço e catálogos de peças, noções em eletrônica veicular, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, proativo, pontual, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, curso de corte e costura básico, conhecimento em costura, manuseio de máquinas, ajustes de roupas sociais (em geral), bom relacionamento, trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: MONTADOR DE DUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em montagem e suporte na sustentação de condutos para ar-condicionado, execução e montagem dos sistemas de dutos e fabricação de pequenas peças para ar-condicionado, domínio em leitura e interpretação de desenho técnico e projeto, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: DUTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade na fabricação em peças de dutos para ar-condicionado em chapa galvanizada, domínio em leitura e interpretação de desenho técnico, conhecimento em metrologia, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica de manutenção de veículos em geral, interpretar termos técnicos, ter CNH categoria B, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência.

OBS: Conhecimento na área administrativa, ter curso de informática (Pacote Office), documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência.

OBS: Com experiência na função, auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões, verificar produtos recebidos e organização do estoque, ter cursos na área, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.