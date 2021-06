Sine Amazonas divulga 44 vagas de emprego para esta terça

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 44 vagas de emprego para esta terça-feira (29/06). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em vendas consultivas, bom relacionamento interpessoal, foco, excelência no atendimento ao cliente, informática básica, carteira de habilitação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Goste de atendimento, boa comunicação, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA (O)

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Que tenha habilidade em máquina industrial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Que tenha experiência na área, curso de CorelDraw, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CORTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Que tenha experiência no ramo de confecção, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria E, carteira remunerada, MOPP, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERRALHEIRO/ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em solda, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de logística ou carga aérea, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, leitura de componentes, informática ou TBO, teste manuais ou automáticos de aparelhos eletroeletrônicos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS. Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de operador de produção, esperado ter noções em linhas de som e ou caixa acústica, rotinas em produção com produtos de médio e grande porte, curso de TBO, disponibilidade para trabalhar em turnos, documentação e currículo atualizado.

05 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de inspeção e revisão de placas eletrônicas; cursos de leitura de componentes, informática, TBO, experiência com aparelhos roteadores/modens, manuseio de placas, conexão de componentes e habilidades com solda no processo de SMD/SMT, disponibilidade para trabalhar em turnos, documentação completa e currículo atualizado.