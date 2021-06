Sine Manaus oferta 101 vagas de emprego nesta quarta

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Caminhão” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Oficina” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador (PcD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Confeiteiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Transporte de Passageiros” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador Técnico de Purificador de Água” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureira” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Laboratório” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador de TV a cabo” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico Químico” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Empilhadeira” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)” para [email protected]

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços através de leitor ótico, recolher o pagamento das compras, dar troco ao cliente, emitir cupom fiscal e entregar ao cliente, embalar produtos do cliente, fazer o fechamento do caixa no fim do turno.

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Cidade Nova ou nas adjacências: Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova, Nova Cidade e Monte das Oliveiras;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lavador de Veículos” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Planalto, Redenção, Campos Elíseos, Alvorada e adjacências. Disponibilidade para trabalhar no horário noturno e nos finais de semana;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista Entregador” para [email protected]

Atividades – coletar, transportar e entregar mercadorias em geral, conferir cargas, realizar inspeções e reparos básicos no veículo. Comunicar-se em tempo real com os superiores.

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” como atividade remunerada e dentro do prazo de validade. Ter disponibilidade para viagens curtas (2 dias quando houver entrega em municípios da região metropolitana) e residir no bairro Zumbi e adjacências: Tancredo Neves, São José, Nova Vitória, Gilberto, Mestrinho, Jorge Teixeira;

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador (PCD)” para currí [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador de Câmeras de Segurança” para [email protected]

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estoquista” para [email protected]

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus oferta 101 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (30), por meio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

