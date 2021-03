Sine Amazonas divulga 38 vagas de emprego para esta quinta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 38 vagas de emprego para esta quinta-feira (04/03). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função no ramo de eletroeletrônicos, conhecimento dos procedimentos e processos de almoxarifado, prática em sistema integrado, e de gerenciamento, prática em ferramentas de manufatura enxuta, conhecimento no 5s, noções em sistema da qualidade, informática básica, pacote office, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: ESPECIALISTA DE PRODUÇÃO AP

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Áreas correlatas a função;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função no ramo de eletroeletrônicos, ter conhecimento dos processos de produção de eletroeletrônicos, práticas em máquinas de produção, domínio na área de produção SMT, prática em treinamento operacional, habilidades em gerenciar equipes, ter curso de informática intermediária, pacote office, programa de transferência de materiais, noções de IPC, inglês básico, eletrônica básica, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

5 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo com curso Técnico em Eletrônica, Telecomunicações, Mecatrônica, ou Áreas correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função no setor de eletroeletrônicos, prática no desenvolvimento de atividades SMT, experiência em embalagem montagem e produto final, técnicas de treinamentos operacionais, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

3 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter práticas e habilidade em costuras em geral, máquinas industriais, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

3 VAGAS: COSTUREIRA OVERLOQUISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, prática em máquinas industriais, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGAS: MECÂNICO DE CARRO A DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimentos em mecânica e motores de veículos a diesel, curso de mecânica em autos a diesel, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter CNH B, prática em empilhadeira, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

4 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.