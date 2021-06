Sine Amazonas divulga 104 vagas de emprego para esta quarta-feira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 104 vagas de emprego para esta quarta-feira (16). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

20 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ser comunicativo, gostar e dominar tecnologia, que se identifique com vendas e com público, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A e B, proativo, pontual, comprometido, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A e B, proativo, pontual, comprometido, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Suporte em processo seletivo, atendimento à funcionários, conhecimentos em benefícios, CLT, vivência em todas as rotinas de departamento pessoal: cálculo de férias, rescisões, 13º salário folha de pagamento, controle de ponto eletrônico, RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, E-social e questões trabalhistas, demais atividades da área, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de direção defensiva e NR 11, CNH categoria “B”, prática em empilhadeira, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CARTAZISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Candidato com experiência, ser comunicativo, gostar e dominar tecnologia, se identificar com vendas e com público, documentação completa e currículo atualizado.

50 VAGAS: AGENTE DE SANEAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Ter curso de NR18, documentação completa e currículo atualizado.