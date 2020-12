Petrobras abre vagas para Jovem Aprendiz em Manaus

Manaus/AM - A Petrobras abriu inscrições para 236 vagas de jovens aprendizes. Em Manaus, são 12 vagas. As oportunidades fazem parte do novo modelo do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA), que disponibilizará vagas em diversos municípios do Brasil como Pilar (AL), São Miguel (AL), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Juiz de Fora (MG), Ipojuca (PE), Mossoró (RN), Natal (RN), Paulínia (SP), Santos (SP), Aracaju (SE), Japaratuba (SE) e Laranjeiras (SE).

Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro de 2020. O lançamento do novo modelo do Programa Petrobras Jovem Aprendiz reafirma o compromisso social da Petrobras. O programa oferecerá cursos profissionalizantes nas áreas de logística, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, tecnologia da informação e comunicação, segurança do trabalho e assistente administrativo. Os aprovados no processo de recrutamento e seleção receberão aulas de capacitação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e desenvolverão atividades de prática profissional nessa entidade formadora, cumprindo jornada de trabalho de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. A interação com a Petrobras se dará por meio de visitas técnicas, quando os jovens participantes do programa poderão conhecer as atividades da companhia.

O registro do contrato especial de aprendizagem na Carteira de Trabalho e Previdência Social dos jovens será realizado diretamente pela Petrobras e os aprendizes terão direito a salário-mínimo nacional, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. Este ciclo do programa terá duração de 18 meses.

Para se inscrever, é necessário ter entre 14 anos e 22 anos e seis meses completos, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade e adolescentes egressos do trabalho infantil. As inscrições devem ser realizadas pela internet, através do link https://jobs.kenoby.com/ppja.

Mais informações sobre os requisitos para inscrição e detalhes sobre o processo de recrutamento e seleção podem ser obtidos no edital, disponível pelo seguinte endereço: https://jobs.kenoby.com/ppja, ou na página da Petrobras na internet https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/jovem-aprendiz/

O gerente setorial de Serviços de Atração e Seleção, Leonardo Ottolini, explica o Programa Petrobras Jovem Aprendiz. Confira o áudio.