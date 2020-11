Inscrições em PSS para 2.672 vagas de estágio são prorrogadas em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus prorrogou, até segunda-feira (30), as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado de nível médio e superior. Os estudantes interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico http://ibgpconcursos.com.br, até às 23h59.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de ingresso, sendo R$ 20 (ensino médio) e R$ 30 (ensino superior). Os candidatos inscritos que ainda não pagaram a taxa de inscrição, devem acessar o site e emitir um novo boleto com a data de vencimento atualizada, para efetuar o pagamento em novo prazo.

As provas objetivas serão aplicadas de forma on-line, devido à pandemia do novo coronavírus, no próximo domingo, 6/11. O conteúdo programático, conforme especificado no edital, inclui língua portuguesa, matemática e atualidades, além de noções de informática, noções de administração pública e raciocínio lógico-matemático – no caso de nível superior.

A seleção prevê o preenchimento de 634 vagas para estudantes de nível médio e 2.038 vagas para acadêmicos de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. Os candidatos aprovados cumprirão carga horária de 4 horas por dia, somando um total de 20 horas semanais, em órgãos e secretarias da estrutura municipal, com remuneração de R$ 600 (ensino superior) e R$ 300 (ensino médio), além de R$ 132 de auxílio-transporte. Em atendimento a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, 10% das vagas são reservadas a esses candidatos.

As vagas ofertadas contemplam 25 áreas do conhecimento: administração (220); arquitetura e urbanismo (98); ciências contábeis (89); ciências econômicas (25); comunicação social (32); direito (156); educação física (76); enfermagem (30); engenharia ambiental (16); engenharia civil (118) engenharia da computação (30); farmácia (31); fisioterapia (30); jornalismo (32); letras – língua portuguesa (26); língua brasileira de sinais (23); nutrição (21); odontologia (16); pedagogia (667); psicologia (106); tecnologia em segurança do trabalho (6); serviço social (95); sistemas de informação (20); tecnologia em gestão de recursos humanos (26); turismo (49).