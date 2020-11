Faculdade abre vagas de estágio em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Ensino Literatus está com vagas de estágio extracurricular nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil, Comunicação Social, Design, Psicologia, Engenharia de Produção, Nutrição, Pedagogia e Arquitetura.

Interessados em participar das seleções devem enviar currículo para [email protected], identificando área no assunto. As vagas são destinadas para estudantes que estejam cursando a partir do terceiro período do curso.

Bolsa-auxílio, auxílio-transporte, recesso remunerado são alguns dos benefícios oferecidos aos estagiários. Já as empresas ficam isentas de tributos trabalhistas, multas rescisórias, além de treinar e efetivar um talento sem vícios prévios de mercado.

A Lei de Estágio n° 11.788/2008, surgiu para regulamentar a modalidade, além do cumprimento de direitos dos estudantes e segurança jurídica para as empresas. Em meio a isso, a atuação do agente de integração ganhou destaque por ser um facilitador para a contratação de estagiários.