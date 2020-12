Gerente e mais: veja vagas de emprego do Sine Amazonas para quarta-feira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 15 vagas de emprego para esta quarta-feira (23). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

04 VAGAS: LÍDER DE PÁTIO DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Responsável, ágil, proativo, disciplinado, currículo atualizado.

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em carnes variadas e seus cortes, atendimento ao cliente, currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em supermercado, atendimento ao cliente, currículo atualizado.

04 VAGAS: ORÇAMENTISTA DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Responsável, ágil, proativo, disciplinado, currículo atualizado.

04 VAGAS: CONSULTOR TÉCNICO DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Responsável, ágil, proativo, disciplinado, currículo atualizado.

01 VAGA ESTAGIÁRIO (A) TÉCNICO EM MECÂNICA

Escolaridade: Cursando Técnico em Mecânica;

OBS: Currículo atualizado.

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp): Carla Santos (98257-1100).