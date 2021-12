Garçom, motorista, gerente e mais; Confira 60 vagas de emprego do Sine Manaus

Manaus/AM- Está desempregado? Pois ainda dá tempo de fechar ano com emprego garantido. Isso porque o Sine Manaus está com oferta 60 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (20).

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.