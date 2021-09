Fábrica abre processo seletivo para nível técnico em Manaus

A Ardagh Metal Packaging (AMP), empresa da Ardagh Group, é uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, com 3 unidades de produção no Brasil – fábricas de latas em Jacareí (SP) e Alagoinhas (BA) e uma fábrica de tampas em Manaus (AM) – e um escritório localizado em São Paulo. Globalmente, a AMP opera 23 instalações de produção em nove países, empregando cerca de 5.000 funcionários e com receitas de US$ 3,5 bilhões em 2020.

A expectativa é que o programa tenha início em novembro. Os estagiários receberão treinamento sobre o processo produtivo e deverão acompanhar projetos, auditorias, ações de segurança e reuniões da unidade, dando suporte às áreas operacionais e atuando de forma ativa nos programas de segurança e melhoria. Ao final do período, será avaliada a aprendizagem e participação de cada profissional, com grande oportunidade de efetivação.

Manaus/AM - A empresa Ardagh Metal Packaging (AMP) está com inscrições abertas para processo seletivo na fábrica de Manaus. Ao todo, são 12 vagas de estágio para estudantes de cursos Técnicos de Mecânica, Qualidade e Elétrica/Eletrônica prestes a concluir os respectivos cursos (com disponibilidade para estágio de 6 a 12 meses).

