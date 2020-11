Centro de empreendedorismo é inaugurado em Manaus com 270 vagas gratuitas

Manaus/AM - O Casarão da Inovação Cassina foi inaugurado nesta quarta-feira (18), pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. É o primeiro centro de empreendedorismo e inovação para a região Norte, com a perspectiva de fomentar e desenvolver o ecossistema empreendedor na capital do Amazonas. “Manaus dá um salto para economia 4.0”, disse o prefeito, ao abrir as portas do espaço, localizado na esquina das ruas Bernardo Ramos e Governador Vitório, em frente à praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus.

O Cassina é fruto das ações do Planejamento Estratégico Manaus 2030 e oferecerá capacitações empreendedoras, oficinas na área da Indústria 4.0, servindo de apoio para startups, que buscam se desenvolver. O espaço possui 1.600 metros quadrados, incluindo laboratórios, salas de desenvolvimento de startups, de treinamento, 54 estações de coworking, auditório e um espaço café no terraço. O local funcionará de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, para uso agendado dos ambientes e também visitação guiada, obedecendo os protocolos de segurança para evitar riscos de contágio da Covid-19.

Empreendedores terão ambiente adequado para desenvolver seus negócios, com atividades coordenadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). O projeto tem a consultoria da Porto Marinho, responsável pela construção do Polo Digital de Recife e contratada para transformar o Centro Histórico de Manaus em um Distrito de Inovação.

A prefeitura selecionará uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, por meio da celebração de Termo de Colaboração para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, para execução de atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação no Centro de Empreendedorismo e Inovação – Casarão da Inovação Cassina. Vale lembrar que o edital encontra-se disponível até o dia 22 de novembro, no portal da Prefeitura de Manaus ou diretamente no link www.manaus.am.gov.br/semtepi/edital-de-chamamento.

Durante a inauguração, também foi anunciada a oferta de 270 vagas gratuitas em diversas capacitações e eventos para startups, universitários e empreendedores, que estreiam a programação do Casarão da Inovação Cassina. O link para inscrição é https://forms.gle/hBxNL2wLce8Bv7Wg9.

Cronograma de atividades do Casarão

- Curso – Gestão Empresarial Integrada (uma perspectiva inovadora) – 23 a 26/11, 8h às 12h.

- Curso – Criação de Aplicativos (Iniciação) – 23/11 a 18/12, 8h às 12h

- Evento – Apresentação de Resultados da associação do Polo Digital de Manaus – 23 e 24/11, 13h às 17h.

- Evento – Meet Up – 25/11, 13h às 17h.

- Evento – Failtech Manaus – 25/11, 18h às 21h.

- Curso – Inteligência Artificial (iniciação) – 30/11 a 21/12, 13h às 17h;

- Curso – Indicadores de Desempenho – 1º a 4/12, 8h às 12h;

- Evento – Innovation day – 1º/12, 13h as 21h;

- Curso – Realidade Virtual e Aumentada – 2 a 16/12, 8h as 12h;

- Curso – Marketing Digital para Negócios – 7 a 10/12;

- Evento – Demosay startup Amazônia – 9/12, 18h às 21h.