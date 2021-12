Balcão do Sine Manaus oferta 111 vagas de emprego nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 111 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (6).

Todos os serviços do Sine Manaus estarão concentrados nos postos da avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e galeria Espírito Santo, Centro.



O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.



Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:



Vagas novas – 7



1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência com empilhadeira a gás, curso de Operador de Empilhadeira e NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) atualizado;

Atividades – Manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino superior cursando em Administração, Ciências Contábeis ou RH;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar atividades de rotina administrativas, tais como: Fechamento de folha, cálculo de rescisão, férias, benefícios, ponto eletrônico, calcular impostos voltados ao DP. Trabalhar com os sistemas ALTERDATA e E-SOCIAL.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Preparar a terra, fazer canteiros, plantar sementes e mudas.

Vaga disponível até 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir moto e Carteira Nacional de Habilitação AB;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, recolher produtos, posicionar mercadorias nos corredores.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Primeiro emprego;

Atividades – Controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]





Vagas em andamento – 104



1 vaga – Estágio de Informática

Escolaridade – Ensino superior cursando, em Engenharia Civil ou Arquitetura;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir domínio em AutoCAD;

Atividades – Ajudar na elaboração de desenhos de Arquitetura e Engenharia Civil, utilizando o software AutoCAD e na definição de formatos, escalas e sistemas de representação e prioridade de desenhos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Técnico em Informática

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso Técnico de Informática; Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A” e conhecimento em redes de computadores;

Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail:

[email protected]



1 vaga – Técnico de Abastecimento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Acompanhar o transbordo do combustível do caminhão para o posto de abastecimento interno, abastecer com combustível os geradores à diesel, embarcação de apoio e máquinas e empilhadeiras de pequeno porte, realizar o controle diário dos abastecimentos realizados, enviar diariamente relatório de abastecimento para validação ao Coordenador.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino superior cursando Administração, a partir do 3° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Estudar no turno da manhã e não ter outro vínculo de estágio;

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



8 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 9/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



7 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Recebimento, conferência e armazenamento correta das mercadorias.

Vaga disponível até 9/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente, executar vendas, emitir relatórios.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Técnico Eletrônico em Geral

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com refrigeração, possuir Carteira Nacional de Habilitação "AB ou B";

Atividades – Executar e supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos; realizar serviços internos na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Vaga disponível até 03/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



4 vagas – Operador Telemarketing

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência a partir de 2019;

Atividades – Realizar manutenção, captação de novos clientes e vendas de produtos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar atividades de manutenção, captação de novos clientes e equipe de vendas.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas - Auxiliar de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar clientes na loja e atuar na organização dos carrinhos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Auxiliar de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD);

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar a carga e descarga de mercadorias.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar e abastecer prateleiras, verificar a precificação dos produtos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD);

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, passar e empacotar produtos.

Vaga disponível até 6/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança Eletrônica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B";

Atividades – Realizar instalação de equipamentos eletrônicos do sistema CFTV; fazer manutenção preventiva e corretiva; levantamento de material; configurações em câmeras, alarmes e controle de acesso.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



30 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Cursos de Leitura e Interpretação de Processos Mecânicos, Processos de Produção, NR33 e NR 35;

Atividades – Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Artífice

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter NR35, NR18, NR10 e cursos na área de hidráulica;

Atividades – Executar atividades de conservação predial, através de serviços de manutenção e reparos como pintura, alvenaria, hidráulica, elétrica dentre outros.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Operador de Máquinas Sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros; posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, anotar as aparas, verificar a resistência do material, encher o balão da máquina, trocar teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Limpar e cortar a carne, atendendo aos pedidos dos clientes e separar a carne que for solicitada, cortando da maneira que o cliente preferir.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Amanhar peixes de acordo com a solicitação do cliente.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Zelar pela guarda e patrimônio da residência, identificar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva em todo o ambiente.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter curso de operador de empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B";

Atividades – Realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas operando empilhadeira elétrica.

Vaga disponível até o dia 7/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



5 vagas – Carregador de Armazém

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias, entregar e coletam encomendas, controlar a qualidade dos serviços prestados;

Requisitos obrigatórios – Desejável ter curso de Atendimento ao Cliente.

Vaga disponível até o dia 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]