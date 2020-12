Balcão de emprego do Sine Manaus oferece oito vagas nesta segunda-feira

Manaus/AM - Para quem está em busca de emprego, o Sine Manaus vai ofertar nesta segunda-feira (28) oito vagas em diversas áreas de atuação. Devido a pandemia da Covid-19, os postos do órgão ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

As vagas oferecidas são:

1 vaga – Técnico em Eletrônica Hospitalar

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica Hospitalar;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de suporte à vida como bisturi eletrônico, respirador, ventilador pulmonar, carro anestésico e monitor multiparamétrico.

Enviar currículo com o assunto “Técnico em Eletrônica Hospitalar”



1 vaga – Encarregado de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – orientar e supervisionar equipe de limpeza, estabelecer metas e organizar planejamentos.

Enviar currículo com o assunto “Encarregado de Serviços Gerais”



1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com o assunto “Lavador de Veículos”



4 vagas – Gerente Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Gestão Comercial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com vendas, captação de clientes e liderança.

Enviar currículo com o assunto “Gerente Comercial”



1 vaga – Montador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em montagem de móveis planejados.

Enviar currículo com o assunto “Montador de Móveis Planejados”