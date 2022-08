Em vídeo, Rafaella Santos canta suposta indireta para Gabigol após fila andar com Bella Campos

"Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar (...) Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem Mim"

A irmã de Neymar que viveu um namoro iô-iô com o craque do Flamengo postou uma sequência de stories cantando “Com ou sem mim”, de Gustavo Mioto.

Rafaella Santos apareceu cantando uma música de sofrência no Instagram nesta sexta-feira, após rumores de que Gabigol teria feito a fila andar com Bella Campos, que interpreta Muda na novela “Pantanal”.

