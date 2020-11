Termina propaganda eleitoral e começa prazo para checar sistemas de votação

Manaus/AM - O calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta sexta-feira (27) especifica que hoje é o último dia para quatro tipos de eventos relacionados ao 2º turno das eleições municipais deste ano.

Nesta sexta termina o período para divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e na televisão, assim como para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral do segundo turno.

Conforme o calendário, também é o último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, não podendo ultrapassar o horário de meia-noite. Por fim, é também o último dia para os partidos políticos e as coligações indicarem aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação, apuração e totalização durante o segundo turno das eleições.

A dois dias do 2º turno é data a partir da qual, até as 17h do dia da eleição, poderá ser realizada a verificação da integridade e autenticidade dos sistemas Transportador e JE-Connect instalados nos equipamentos da Justiça Eleitoral.