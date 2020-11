Pesquisa Perspectiva: Amazonino mantém vantagem e Almeida cresce 0,8%

Manaus/AM - Pesquisa publicada pela Perspectiva nesta terça-feira (10) mostra que o candidato Amazonino Mendes (Podemos) mantém os 32,0% pontos registrados no último levantamento do instituto para prefeito de Manaus, divulgada no dia 4 de novembro.

David Almeida (Avante) cresceu 0,8% e chega com 18,8% dos votos. O terceiro colocado, Ricardo Nicolau (PSD) perdeu 1,1 ponto percentual e ficou com 13,6%. José Ricardo (PT) mantém a projeção anterior: 13,5%.



O Capitão Alberto Neto subiu 0,2% e obteve 7,4% das intenções de voto, seguido por Coronel Menezes (6,0%), Alfredo Nascimento obteve (4,6%), Romero Reis (1,9%), Chico Preto (1,5%), Marcelo Amil (0,6%), e Gilberto Nascimento (0,1%).



A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-03642/2020. Foram realizadas 1.000 entrevistas entre 6 e 8 de novembro de 2020. A margem de erro é de 3,1%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.