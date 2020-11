Em entrevista, Amazonino destaca auxílio que vai beneficiar 137 mil pessoas

Manaus/AM - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Manaus, Amazonino Mendes, aproveitou a entrevista transmitida na note de sexta-feira (27) pela TV Amazonas, para informar sobre o seu maior projeto social, o Renda Manaus, que vai pagar, por quatro anos, R$ 300 para 137 mil pessoas que ficarão sem receber o auxílio emergencial do governo federal, com data para encerrar em dezembro.



O auxílio, segundo Amazonino, é para minimizar os problemas econômicos causados pela pandemia de Covid-19. “Nós precisamos combater com todo o rigor essa doença”, disse, anunciando que uma de suas primeiras medidas, se for eleito, é organizar a cidade para receber a vacina contra Covid-19, assim que for aprovada pela Anvisa, de modo a garantir a imunização da população.



A proposta de Amazonino para complemento da renda familiar tem dois componentes importantes: a vigência de quatro anos, durante todo o mandato, e facilidade para início de pagamento, já que não precisará ser feito um novo cadastro para as famílias atendidas.



Os recursos, de acordo com Amazonino, não comprometerão o orçamento. Virão da priorização de alterações na Lei Orçamentária Municipal; do aumento de investimentos na Rede de Proteção Social; redução de despesas não-essenciais; maior eficiência na cobrança da dívida ativa com o município; criação de fundos de crédito da dívida ativa, fiscalização de concessão de incentivos do ICMS a grandes conglomerados do mercado financeiro (parcela relativa ao município); e leilões de ativos sem relevância à prestação de serviços municipais.



Nas considerações finais, Amazonino defendeu os idosos, que segundo ele, foram atacados pela campanha de seu adversário, nas redes sociais. O candidato se solidarizou aos idosos e aproveitou para dizer que ama os jovens, por quem sempre atuou, na formação de condições de educação, como a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que já formou milhares de profissionais para a sociedade amazonense.