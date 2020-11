Eleições 2020: Veja como justificar ausência pelo celular

Os eleitores que não puderem votar neste domingo (15), no primeiro turno das eleições, poderão justificar a ausência pelo aplicativo e-Título no próprio celular, ainda hoje. Mas, quem não conseguir usar o aplicativo poderá utilizar o site do TSE (por meio do Sistema Justifica) e os cartórios eleitorais no prazo de até 60 dias após o pleito.

De acordo com o site R7, a funcionalidade está disponível somente para quem realizou o cadastramento biométrico. Além disso, o e-Título também permite consultar o local de votação.

Outra forma de justificar o voto é comparecer a qualquer local de votação e apresentar o formulário RJE (Requerimento de Justificativa Eleitoral) diretamente nas seções eleitorais.