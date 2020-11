Barroso decide pelo adiamento da eleição em Macapá

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, atendeu nesta quarta-feira (11) a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) e adiou as eleições municipais em Macapá, capital do estado.

O primeiro turno em todo o país está previsto para este domingo (15) e o segundo, para o próximo dia 29. A decisão de Barroso vai a referendo, pelo plenário do TSE, nesta quinta (12).

O pedido de adiamento foi feito nesta quarta pelo TRE-AP. O tribunal argumentou que o adiamento deveria se dar "até o restabelecimento regular da energia elétrica" no município.