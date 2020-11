Atos de campanha eleitoral são proibidos neste domingo; veja como denunciar

Manaus/AM - Em dia de votação para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 62 municípios do Amazonas fica proibida a realização de qualquer atividade de campanha eleitoral a partir das 7h deste domingo (15).

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), os candidatos, partidos, coligações, cabos eleitorais e simpatizantes de candidaturas não podem fazer campanha eleitoral. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), criado para fiscalização de propaganda política irregular.