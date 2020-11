Almeida vota e aproveita presença de imprensa para fazer campanha em Manaus

Manaus/AM - Davi Almeida, candidato a prefeito, aproveitou as primeiras horas da manhã para votar. Por volta das 10h, ele se apresentou na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, no bairro Morro da Liberdade e votou rapidamente.

Antes ele conversou com jornalistas e aproveitar para fazer campanha, no fim afirmou que vai acompanhar a apuração em seu escritório no mesmo bairro.

Amazonino Mendes e Davi Almeida figuram nas pesquisas como candidatos no segundo turno e Almeida falou da expectativa: “Eu quero passar para o segundo turno e a partir da apuração nós temos aí o planejamento", declarou.