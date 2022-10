Wilson vai ampliar ensino profissionalizante e encaminhar 20 mil jovens ao primeiro emprego

Manaus/AM - O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), vai encaminhar cerca de 20 mil jovens ao mercado de trabalho com a ampliação de projetos de ensino profissionalizante oferecidos a alunos do Ensino Médio da rede estadual de educação. Trata-se dos projetos “Da Escola para o Trabalho” e “Educação Empreendedora”, que já alcançaram este ano cerca de 4 mil alunos.

“Com o novo Ensino Médio, a gente está fortalecendo as parcerias da Secretaria de Educação com o Cetam e com o Sebrae, para que o aluno, quando terminar o Ensino Médio, já saia com uma profissão e com a possibilidade de ter um estágio, ou o seu primeiro emprego, de forma remunerada”, ressaltou.

Os dois projetos “Da Escola para o Trabalho”, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica, e o “Educação Empreendedora”, em conjunto com o Sebare, integram o programa Educa + Amazonas, lançado em julho de 2021 pelo governador Wilson Lima.

Com o “Da Escola para o Trabalho” os alunos têm aulas no contraturno escolar em cursos oferecidos pelo Cetam nas áreas de Informática, Marketing eAdministração, entre outras. Com o “Educação Empreendedora” os alunos da rede estadual de ensino fazem cursos de empreendedorismo com o Sebrae.

Este ano, os dois projetos já atenderam alunos de Manaus, Itacoatiara, Iranduba e Manacapuru. Ao fim da capacitação, os alunos podem ser encaminhados a vagas de estágio ou primeiro emprego ou, se desejarem, podem empreender, contando com o apoio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Mais investimento

O plano de governo também prevê a criação do Núcleo de Educação Especializada, voltado à preparação de profissionais em novas tecnologias (Linguagem de Programação e Segurança da Informação) para atuar nas linhas de produção do Polo Industrial de Manaus, em cadeias produtivas de eficiência energética e na área de comércio, turismo e cultura.

Outro projeto que será ampliado é o de implantação de laboratórios de robótica nas escolas de tempo integral do estado, os chamados laboratórios Maker. “Já inauguramos 44, sendo 25 no interior. Nossa meta é implantar 100 laboratórios. Isso faz a diferença e prepara melhor nossos estudantes para o mercado de trabalho”, destaca Wilson Lima.