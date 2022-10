Wilson Lima ressalta parceria com David Almeida durante comício em Manaus

Manaus/AM - O candidato do União Brasil à reeleição como governador do Amazonas, Wilson Lima, postou nas redes sociais nesse domingo (9) que faz parte de uma nova geração de políticos. Ele aproveitou para reforçar a parceria com o prefeito David Almeida (Avante).

“Eu e o David fazemos parte de uma nova geração, de um novo momento na política. Eles tiveram a oportunidade e a chance de fazer e não ficaram”, disse Wilson Lima durante o comício realizado na Choperia Copacabana, zona Oeste de de Manaus.

O prefeito rebateu e disse que essa “nova geração” vai mostra seu trabalho. “Aqueles antigos políticos já tiveram a oportunidade deles e não fizeram. Mostrar que faz muito mais pelos amazonenses. Estou com o Wilson Lima desde o início dessa jornada. Nós estamos mudando a história da cidade de Manaus. E todos vamos votar no Wilson Lima, reelegendo governador do estado do Amazonas. No próximo dia 30 é Wilson, 44”.